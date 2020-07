Cavala un fenicottero gonfiabile rosa e sorride maliziosa all’obiettivo, Wanda Nara non si smentisce mai e fa strage di cuori con questo scatto su Instagram.

Straordinaria Wanda: la signora Nara in Icardi si gode un bel bagno in piscina dal suo attico milanese con vista sullo stadio ‘Meazza’ nel quartiere San Siro. La modella argentina, manager di suo marito, che attualmente milita nel Paris Saint-Germain con il quale il sodalizio sportivo proseguirà ancora, si mostra in costume da bagno mentre resta a galla su di un maxi fenicottero gonfiabile. Ed il costume metto in risalto tutte le sue curve al punto giusto.

Visualizza questo post su Instagram Por casa todo sigue igual … 🦩 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 28 Lug 2020 alle ore 10:38 PDT

La bionda ed esplosiva Wanda appare più bella del solito, complice anche quel suo solito sorrisetto malizioso. Tipico di chi sa che basta fare poco per conquistare migliaia e migliaia di ‘mi piace’ e di commenti di entusiasmo. Lei non ha certo bisogno di sforzarsi per mantenere elevata la sua già alta popolarità. Certo, l’indice di gradimento non è sempre stato al top. Negli ultimi mesi prima che Icardi lasciasse l’Inter, anche lei era finita nell’occhio del ciclone, perché tacciata di avere manipolato il marito fino a metterlo contro tutto l’ambiente nerazzurro.

Wanda Nara, super bella ed iper sensuale in piscina

Visualizza questo post su Instagram Coki sigue siendo mi bebé ❤️ Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 27 Lug 2020 alle ore 6:16 PDT

La sia lei che il giocatore hanno smentito. Semplicemente, quanto accadde è tipico di tante altre squadre. I rapporti con dirigenza e compagni di squadra possono incrinarsi. Ma non è questa la sede adatta per entrare nel merito. Qua non abbiamo occhi che per la Nara, che continua ad essere splendida come una stella. ma non mancano anche altri scatti normali, con tutta la sua ‘squadra’ al completo rappresentata dai figli avuti sia da Icardi che dal suo precedente matrimonio con Maxi Lopez.

