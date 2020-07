Verona, esplode bombola del gas: bimba di 4 anni gravissima

Un drammatico incidente domestico si è verificato oggi pomeriggio a Rivoli Veronese: una bombola di gas è scoppiata nel giardino di una casa.

Una bimba di soli 4 anni è rimasta gravemente ferita oggi pomeriggio, poco dopo le ore 17, a Rivoli Veronese (Verona) a seguito dello scoppia di una bombola del gas utilizzata in casa per cucinare. La piccola sarebbe stata investita in pieno dall’esplosione e scaraventata contro una parete dell’abitazione, battendo la testa: l’impatto è stato violentissimo.

Leggi anche –> Bombola del gas esplode: l’abitazione crolla e muore una donna

Leggi anche –> Torino, esplosione in un ristorante del centro: tre feriti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La bombola del gas trasformata in un’arma letale

La bimba rimasta vittima dello scoppio della bombola del gas è poi stata soccorsa dagli operatori del 118 di Verona, giunti sul posto con un’automedica e un’ambulanza, che l’hanno trasportata in gravissime condizioni (codice rosso) all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, dove ora è tenuta sotto stretta osservazione. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme propagatesi nell’area dell’esplosione e messo in sicurezza la casa, e i Carabinieri della Compagnia di Caprino per tutti i rilievi e le indagini del caso.

Leggi anche –> Salento, boato fortissimo: centinaia di segnalazioni, cosa è successo

Leggi anche –> Terrificante scontro furgone-tir sulla A4: scoppia una bombola di gas, due morti

EDS