Leah Remini, attrice ed ex membro di Scientology, attacca l’associazione e Tom Cruise, sostenendo che il collega è ben diverso da come appare.

Scientology è una delle associazioni religiose più controverse che ci sono nel mondo. Tra i membri più illustri ci sono star di Hollywood ed il suo portavoce principale rimane Tom Cruise. La figura dell’attore americano è indissolubilmente legata a quella della setta e molti si chiedono per quale motivo abbia deciso di farne parte. Nuove critiche nei confronti di Scientology e dell’attore sono giunte nelle scorse ore da Leah Remini, attrice ed ex membro.

Sin da quando ha lasciato la setta religiosa (nel 2013 insieme a tutta la famiglia), Leah è stata molto critica nei confronti di Scientology. Adesso tiene persino un podcast in cui parla di tutte le cose controverse che ci sono all’interno di questa misteriosa associazione ed in cui solleva continue critiche sui suoi membri. L’argomento Tom Cruise è stato sollevato in un’intervista con il ‘The Daily Best‘, in cui le veniva chiesto un parere sulle affermazioni di Thandi Newton (attrice di Westworld, la quale si è detta “spaventata” da Tom Cruise durante le riprese di ‘Mission Impossible 2’.

Tom Cruise, l’attacco di Leah Remini

A tal proposito, infatti, la donna ha attaccato Scientology, accusando l’associazione di creare un’immagine falsa dell’attore: “Tom Cruise passa per essere il ‘Bravo ragazzo’ perché questo vogliono le policy di Scientology: creare un PR nel mondo che renda queste ‘buone azioni’ note”. Leah spiega di essere finita nei guai per aver posto domande e dubbi sul ruolo e sull’immagine del collega all’interno dell’associazione: “Ho capito presto che era qualcosa che non andava fatto, poiché Tom Cruise è considerato una specie di Messia in Scientology”.

Leah ha concluso la sua dichiarazione aggiungendo: “Questo è un uomo che non ha nemmeno visto la figlia per anni. Questo è il tizio che può andare per il mondo e avere milioni di persone che pensano che è una brava persona, io non ci sto. Ma questo è il genere di cazz*** di Hollywood che la gente spinge”.