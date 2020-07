Temptation Island, ancora critiche per Anna Boschetti: “Cattiverie gratuite”

Nuove critiche con Anna Boschetti nel mirino. La protagonista di Temptation Island è stata attaccata per i suoi comportamenti: ecco tutti i dettagli

Massimo Colantoni, ex protagonista di Temptation Island, ha criticato duramente il comportamento di Anna Boschetti dopo il tentativo di far ingelosire il suo Andrea: “Sono cattiverie gratuite. Mentre per Andrea spero che trovi una ragazza più giovane e con una vita più adatta all’età che ha”. Poi ha aggiunto: “L’ultima puntata è stata pesante, ma il peggiore è stato Pietro. Antonio mi ha scritto dopo l’ultima puntata, ma non so se è uscito con Annamaria. Anche se lo sapessi, non lo direi”. Infine, ha rivelato: “Penso che Lorenzo e Manila usciranno insieme. Ho un dubbio su Annamaria e Antonio perché lei è ancora molto innamorata, ho paura che gli perdoni tutto”.

Leggi anche–> Seduzione e fascino come nessuna | FOTO

Temptation Island, Anna Boschetti nel mirino

Per quanto riguarda, invece, il tradimento di Pietro Delle Piane con il bacio alla tentatrice Beatrice lo stesso Massimo ha svelato: “Vorrei capire cosa fosse successo a Pietro. Un conto è fare un’esterna e lasciarsi sfuggire una parola in più ma confidarsi con una persona, in una stanza in cui ci sono i microfoni ambientali e le telecamere, di sera sul letto, mi sembra abbastanza strano”. Infine, ha rivelato: “Non so a cosa pensare. Tutto è così strano visto che ho visto l’esperienza lì dentro e tutto è amplificato”.