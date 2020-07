Precipita dalla scogliera | Maria Paola muore in vacanza in Sardegna

Una donna di origini sarde ma residente in Veneto torna a casa per le vacanze. Ma precipita dalla scogliera e perde tragicamente la vita.

Una donna precipita dalla scogliera e perde la vita. La tragedia è avvenuta a Porto Palmas, a due passi da Sassari. Si tratta di una località molto gettonata dai bagnanti. La vittima aveva 59 anni ed era originaria proprio di quella zona. E della vicina Palmadula, per la precisione.

Ma da molto tempo era trapiantata in Veneto, a Padova. Maria Paola Ghisu, questo il suo nome, era tornata nella sua terra per trascorrere le vacanze estive. Purtroppo però un grave incidente l’ha condotta incontro alla sua fine. Ha perso la vita dopo essere precipitata da una scogliera. Il tonfo pesante sulla spiaggia non le ha lasciato scampo.

Precipita dalla scogliera, Maria Paola muore sul colpo

La sciagura ha avuto luogo durante una camminata intrapresa lungo un sentiero poco praticabile che porta alla spiaggia chiamata ‘La Frana’. Di colpo Maria Paola ha perso l’equilibrio, finendo rovinosamente di sotto. La donna è precipitata per circa 20 metri, e con lei c’era la figlia che l’ha vista morire sul colpo. Subito la più giovane delle donne ha avvertito i soccorsi. Sono quindi sopraggiunti entro pochi istanti i carabinieri, una ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco, che hanno provveduto a recuperare il corpo della 59enne con un elicottero. A Padova Maria Paola lavorava in ospedale come operatrice socio-sanitaria.

