Parma Atalanta Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Parma e Atalanta apre la 37esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Dopo la conquista del nono scudetto consecutivo, con due giornate di anticipo, torna la Serie A TIM, con una sfida interessante tra Parma e Atalanta. Quando mancano 180 minuti alla fine del campionato, è rimasto poco da definire.

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Il Parma ha ormai ben poco da chiedere al campionato in questo finale di stagione, mentre l’Atalanta è stata raggiunta dalla Lazio in terza posizione ed entrambe seguono l’Inter a un solo punto di distanza. Per i nerazzurri bergamaschi il secondo posto sarebbe storico.

Parma Atalanta: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 19.30 del 28 luglio 2020 allo stadio Tardini di Parma tra i padroni di casa e l'Atalanta è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Complessivamente, quello di questa sera sarà il 39esimo confronto tra le squadre: il bilancio è equilibrato con 14 vittorie dei crociati e 12 dei bergamaschi. In casa, il Parma ha conquistato nove vittorie contro le tre dell’Atalanta e sette pareggi.

Parma Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Per D’Aversa e Gasperini le idee sono chiare: tutto sembra pronto o quasi per il match di questa sera. Queste le formazioni:

PARMA (4-3-3): Sepe; Gagliolo, Dermaku, Bruno Alves, Darmian; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Caldara, Sutalo; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, A. Gomez; D. Zapata