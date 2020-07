Paola Di Benedetto, va tutto storto per l’anniversario con Fede

Con un post pubblicato su Instagram, Paola Di Benedetto racconta le disavventure che hanno dovuto affrontare lei e Fede nel giorno dell’anniversario.



L’amore è il sentimento più forte di tutti e lo sanno bene Paola Di Benedetto e Federico Rossi. L’ex Madre Natura ed il cantante, infatti, hanno vissuto un periodo di forte crisi quando quest’ultimo si è concesso una sbandata. Per un periodo la loro relazione è stata messa in pausa, ma Fede ha fatto di tutto per farsi perdonare dalla donna amata ed alla fine ha ottenuto una seconda chance.

Durante il periodo del lockdown le malelingue avevano ipotizzato che i due non avrebbero superato la distanza. A giugno, addirittura, sono state messe in giro voci su una presunta relazione di Paola con un uomo sposato. Ovviamente si tratta di indiscrezioni prive di fondamento che sono state presto smentite a parole e dai fatti. Paola e Fede, infatti, si sono subito mostrati affiatati dopo la fine della quarantena ed il loro rapporto non potrebbe andare meglio.

Paola Di Benedetto: salta tutto per l’anniversario ma poco importa

Qualche ora fa la coppia ha celebrato il secondo anniversario di fidanzamento. I due avevano pensato di regalarsi una vacanza a Santorini per festeggiare la ricorrenza, ma il loro progetto è saltato. Il volo era stato prenotato con largo anticipo, ma per cause indipendenti dalla loro volontà è stato cancellato. Così la coppia di innamorati ha cercato di rimediare prendendo un altro volo last minute, ma quando sono giunti in aeroporto gli mancavano dei documenti necessari a prendere l’aereo.

A quel punto si sono dovuti rassegnare a rimanere a Modena. Per com’è andata, infatti, era evidente che non fosse destino che partissero. Tuttavia l’anniversario non è stato rovinato. A raccontarlo è la stessa Paola sul suo profilo Instagram dove spiega che hanno ripiegato con enorme soddisfazione sul loro ristorante preferito a Modena.