Naike Rivelli si alza il vestito, sotto si vede tutto: così è troppo

Naike Rivelli continua ad infiammare la sua community di Instagram con foto e video che ne mostrano le perfette forme fisiche.

Sono anni ormai che Naike Rivelli, figlia della bellissima Ornella Muti, mostra sui social il suo corpo nudo. La figlia d’arte ha dimostrato da qualche tempo a questa parte di non avere alcun problema a mostrare il suo corpo e che ritiene eccessivo ed insensato il tabù della nudità. Ogni occasione è buona per ribadire questo concetto, tanto che il suo profilo Instagram è pieno di foto e video che ne mostrano le forme senza alcun velo a coprirle.

Chiaramente per ragioni di policy del medium su cui posta deve coprire le zone vietate, ma ciò che può mostrare lo mostra senza provare alcun imbarazzo. D’altronde in una società che si basa sull’esteriorità e che vive sul desiderio della perfezione fisica, il suo atteggiamento estremo può essere visto come una protesta sulla divinizzazione del aspetto esteriore. Essere a proprio agio con il corpo è un modo per vincere gli stereotipi e per abbattere quella standardizzazione esteriore dalla quale sono bombardate le giovani di oggi.

Naike Rivelli alza il vestito e si vede tutto



Anche l’ultimo post di Naike è una critica al mondo dei social ed in particolar modo alle influencer ed al mercato della moda di cui sono testimonial e prime venditrici. La figlia di Ornella Muti si mostra con indosso un vestitino azzurro e spiega che si tratta di un capo d’abbigliamento preso ad una bancarella per 19 euro. L’influencer (termine che ci permetterà di utilizzare in quanto persona che ha un seguito numeroso sui social) spiega che probabilmente nessuno si renderà conto che l’abito che porta non è firmato, sottolineando come ci si può vestire bene senza spendere cifre assurde.

In seguito mette in atto uno show in cui mostra prima il suo perfetto lato b allo specchio e quindi il seno. Lo scopo non è quello di dimostrare nuovamente la confidenza con il proprio corpo, ma quello di ironizzare sulle influencer che consigliano i capi d’abbigliamento facendo leva sulla loro prorompente fisicità. Ovviamente molti utenti web si sono soffermati a commentare il lato b, o il suo corpo, ma il messaggio, per quanto comunicato con stravaganza, è passato lo stesso.