Discussione tra Mara Lucrezia ed una utente particolarmente critica, che possiamo indicare come la classica hater. La conduttrice Rai la sistema subito.

Una utente la critica e Mara Venier risponde in maniera colorita, non preoccupandosi affatto delle possibili conseguenze. Il tutto avviene con la 69enne conduttrice televisiva, reduce da una seconda, ottima annata alla guida di ‘Domenica In’, che posta un video sul suo profilo personale Instagram.

Finalmente Mara si fa vedere in una forma migliore rispetto agli ultimi mesi, quando ha dovuto fare i conti con una frattura al piede sinistro e poi con i postumi rappresentati dalla riabilitazione e dal recupero fisico. In un filmato comparso sulla piattaforma social, la Venier passeggia a bordo piscina in tenuta estiva. In tanti le fanno i complimenti e le dicono di avere sperato a lungo di poterla vedere perfettamente guarita. Ma fa capolino il commento di una utente, la quale chiede alla veneziana di coprirsi “visto che a 70 anni non hai più niente di bello da fare vedere”. Un intervento alquanto scortese, al quale però Mara ha risposto a tono.

Mara Venier, la diplomazia a volte non serve

Visualizza questo post su Instagram ❤️NOI❤️ @provo2000 Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 25 Lug 2020 alle ore 9:53 PDT

“Cara Lucrezia, perché non va leggermente aff….ulo? Orgogliosa dei miei anni”. Ma il botta e risposta continua, con tale Lucrezia che replica: “Grazie, sempre molto educata. Non era un insulto ma ti riveli per quello che sei”. Però Zia Mara non recede ed anzi accelera, chiosando con un poco diplomatico quanto definitivo: “Ma vaff….oooooo”. E va detto che nel video postato da lei stessa, la Venier era assolutamente in una tenuta di abbigliamento consono.

