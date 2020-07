Lutto nel mondo dello spettacolo: morto l’attore Gianrico Tedeschi

Ieri sera il mondo dello spettacolo ha perso uno dei suoi grandi protagonisti: l’iconico attore del dopoguerra Gianrico Tedeschi.

Il 20 aprile scorso Gianrico Tedeschi aveva compiuto 100 anni e li aveva festeggiati nella sua casa di Crabbia sul Lago d’Orta, insieme alla moglie Marianella ed alle figlie Sveva ed Enrica. Per l’occasione aveva ricevuto gli auguri speciali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Auguri giunti non a caso, visto che Gianrico, oltre ad essere stato un importante attore teatrale e televisivo, è stato un eroe di guerra.

Leggi anche ->Lutto nello Spettacolo, morto l’iconico presentatore Regis Philbin

Arruolato nel corso della Seconda guerra mondiale, Tedeschi ha partecipato alla campagna in Grecia ed è stato fatto prigioniero. In quel periodo è stato internato nei campi di detenzione di Beniaminovo, Sandbostel e Wietzendorf. Un periodo sicuramente difficile, durante il quale però Gianrico ha fatto la conoscenza di un altro futuro protagonista del mondo dello spettacolo, Giovannino Guareschi, ed ha recitato per la prima volta nei panni di Enrico IV.

Leggi anche ->Lutto nello spettacolo: la star Netflix Grant Imahara muore di aneurisma

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Morto l’attore Gianrico Tedeschi

Terminato il conflitto si è iscritto e diplomato all’accademia drammatica. Dal ’47 in poi è iniziata un’intensa carriera che lo ha portato a girare lo stivale con diversi spettacoli e compagnie teatrali. In quegli anni ha partecipato anche ad alcuni sceneggiati della Rai, tra i quali si ricordano ‘Delitto e Castigo‘, ‘Il Gabbiano‘ e ‘Demetrio Pianelli‘. Il grande pubblico, tuttavia, lo ricorda principalmente come testimonial delle caramelle ‘Sperlari’, per uno spot pubblicitario che andava in onda durante il ‘Carosello’.

L’ultimo spettacolo a cui ha partecipato è ‘La Compagnia degli Uomini’ nel 2011 (a 91 anni). Quindi si è ritirato a meritata pensione, vissuta con la moglie Marianella (anch’essa attrice) nella loro casa sul lago. Ieri Gianrico si è spento per cause naturali nel suo letto.