Ludovica Valli, problemi di salute: cos’è successo?

Estate davvero delicata con numerosi problemi di salute per le influencer: questa volta è toccata a Ludovica Valli, ecco quello che è successo

Non finiscono i problemi per l’ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli. Così l’influencer ha svelato ciò che è successo nell’ultimo periodo rivelando i suoi problemi di salute. La giovane ragazza ha aggiunto di non riuscire a dormire bene senza trovare così un equilibrio per il corretto stile di vista. E così si è sottoposta ad analisi ed esami per capire cosa sta avvenendo al suo corpo. Grazie all’aiuto di amici e parenti, sta trovando una soluzione per risolvere il problema una volta per tutte. Al suo fianco c’è sempre il fidanzato Gianmaria, imprenditore che ha conosciuto lo scorso anno ad Ibiza: i due vivono insieme a Milano.

Ludovica Valli, l’annuncio

Così sul suo profilo Instagram la stessa Valli ha svelato: “Non sto bene dal punto di vista fisico e psicologico. Sto cercando di risolvere un problema da mesi: faccio analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa va escluso”. Infine, ha svelato: “Dormo poco e spesso male. Continuo ad allenarmi facendo uno stile di vita sano ed equilibrato. Il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario”.