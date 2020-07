Il giovane Giuseppe perde la vita in un incidente stradale a Napoli, avvenuto nei pressi dello stadio nella serata di lunedì 28 luglio. Schianto fortissimo.

Un drammatico incidente stradale a Napoli si è concluso con la morte di un ragazzo. A perdere la vita è Giuseppe Romagnuolo, 21 anni, deceduto sul colpo dopo un volo di diversi metri dal suo scooter.

La vittima si è scontrata con un altro motorino in via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta a poca distanza dallo stadio ‘San Paolo’ e dalla sede Rai del capoluogo partenopeo. L’incidente stradale è avvenuto nella serata di lunedì 27 luglio 2020. Fatale a Giuseppe l’impatto con il suolo, che ha provocato lesioni troppo importanti per essere arginate. Anche l’arrivo di una ambulanza non è servito a niente. Assieme al personale medico ecco arrivare anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno svolto i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

Incidente stradale Napoli, niente da fare per la vittima: non preoccupa un altro giovane coinvolto

Le autorità si serviranno anche delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza installate in zona. Stando a quanto si apprende, il luogo dell’incidente coincide con un tratto di strada in curva e poco illuminato. E con il fondo stradale sconnesso. Lo schianto è avvenuto frontalmente, con i due ciclomotori che giungevano da opposte direzioni e molto probabilmente anche ad alta velocità. Uno dei due mezzi ha invaso l’altra corsia e l’impatto è diventato inevitabile. Anche sull’altro motorino c’era un ragazzo, ricoverato d’urgenza all’Ospedale del Mare ma in condizioni che non preoccupano i medici.

