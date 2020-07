Incidente Scoglitti: morto anche il fidanzato di Eliana Denaro

Morto anche Filippo Calvo, il fidanzato di Eliana Denaro, vittima del tragico incidente tra auto e scooter avvenuto nella notte a Scoglitti.

C’è una seconda vittima del terribile scontro tra auto e scooter avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Scoglitti, nel ragusano. Nell’incidente, aveva infatti perso la vita la 17enne Eliana Denaro, mentre il fidanzato Filippo Calvo era rimasto gravemente ferito.

Leggi anche –> Scontro auto moto: addio alla giovanissima Eliana Denaro

La coppia era in sella a uno scooter lungo via Pescara, quando è avvenuto l’impatto con un’auto. La 17enne era morta durante il trasporto in ospedale, mentre Filippo Calvo da Vittoria era stato portato d’urgenza al Civico di Palermo. Qui si trovava ricoverato in prognosi riservata.

Leggi anche –> Incidente stradale Ragusa | Eliana muore a soli 17 anni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La morte di Filippo Calvo, fidanzato di Eliana Denaro: incidente Scoglitti

Nel primo pomeriggio di oggi, è arrivata la notizia del suo decesso. Notizia che si è diffusa rapidamente sui social network e grande è il cordoglio in queste ore. Si legge infatti su una pagina Facebook: “Vittoria piange ancora una volta 2 giovani vite spezzate da un incidente stradale. Che Dio dia Forza e coraggio alle famiglie di questi 2 giovani ragazzi andati in cielo troppo presto”.

Subito dopo lo schianto, anche le condizioni di Filippo Calvo si erano rivelate immediatamente gravi, ma fino all’ultimo si era sperato che il ragazzo ce la facesse. Invece, non c’è stato nulla da fare anche per lui. Sono illesi, ma sotto choc per l’accaduto le persone a bordo dell’auto contro la quale ha impattato lo scooter con in sella i due giovani.