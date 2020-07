Ritrovato in casa sua un giovane morto. Il padre è molto conosciuto per essere il direttore di un gettonatissimo sito web. Controversa la causa del decesso.

Un giovane, il 20enne Louis Lyttle, è stato trovato morto all’interno di casa sua. Si tratta del figlio di John Lyttle, direttore generale di Boohoo. Quest’ultimo è un sito web di e-commerce che tratta prevalentemente abbigliamento per donna ed opera su tutto il territorio del Regno Unito.

La polizia ha aperto una inchiesta su questa drammatica circostanza, avvenuta nella località di Seal, nei pressi di Sevenoaks. A trovare il ragazzo morto alcuni familiari, che avevano notato come il 20enne non stesse più respirando. Luois era nato a Galway, in Irlanda, ed attualmente lavorava come operatore di marketing digitale. Poi l’improvvisa scomparsa avvenuta lo scorso 20 aprile. L’arrivo dei paramedici allora risultò inutile. Il personale sanitario lo trovò già privo di vita. Ora si torna a parlare di questa vicenda dal momento che sono stati resi noti i risultati dell’autopsia.

Giovane morto, scoperta la causa del decesso

La causa della morte del giovane è da ricercare in un eccessivo livello di morfina all’interno del suo organismo. Attualmente è anche in corso una inchiesta, che le autorità locali hanno prorogato fino al 24 settembre 2020. Riguardo a Luois, il giovane aveva studiato alla King’s School di Canterbury per poi specializzarsi in economia aziendale alla Cardiff University. Da luglio 2019 era poi entrato in Boohoo. Precedentemente il giovane morto aveva svolto anche un apprendistato nella società bancaria Investec.

