Il Giovane Montalbano, Michele Riondino: “Chissà se…” – VIDEO

Nuove puntate della serie Il Giovane Montalbano, adesso Michele Riondino cambia idea e sorprende i fan: “Chissà se non tornerò…”.

Dopo aver chiuso la porta in faccia a qualsiasi ipotesi di terza stagione della serie tv Il Giovane Montalbano, l’attore tarantino Michele Riondino sembra aver cambiato idea. Appena qualche settimana fa, confessava al settimanale TvMia di aver chiuso col commissario più famoso della fiction italiana.

Leggi anche –> Michele Riondino: “Di nuovo Montalbano? Non sono credibile” – VIDEO

“Ormai ho superato i 40 anni, non sono più credibile come giovane e voglio ruoli da adulto, da papà”, aveva argomentato l’attore, che a quanto pare ora è tornato sui suoi passi. Questo dopo aver precluso la possibilità di poter realizzare una terza stagione, anche per questioni anagrafiche.

Leggi anche –> Michele Riondino: un’altra passione oltre al cinema – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’annuncio di Michele Riondino sul Giovane Montalbano

Insomma, il 41enne attore adesso è possibilista: “Chissà se non torneremo a fare qualche puntata in più”. Probabilmente, sono stati gli ascolti delle repliche a fargli cambiare idea. Un ruolo difficile, quello del Commissario Montalbano, per Michele Riondino, che non ha mai nascosto di aver accettato questa sfida, dopo un primo iniziale rifiuto.

“Il produttore Carlo Degli Esposti ha dovuto insistere, all’inizio avevo rifiutato” – ricorda Michele Riondino – “Ero intimorito, Montalbano aveva avuto un tale successo che mi sembrava un rischio enorme”. Invece Il Giovane Montalbano gli ha portato fortuna e gli ha fatto incontrare l’amore, ovvero la make up artist Eva Nestori, sua compagna di vita e madre delle due figlie.