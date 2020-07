Ancora critiche da parte di Francesco Monte che ha denunciato durante una lunga intervista ciò che ha provato quando è stato ospite in televisione

Francesco Monte ha pubblicato da poco il suo primo singolo “Siamo già domani” e sono nate già le prime polemiche. L’attuale fidanzata, la modella Isabella De Candia, ha litigato con Tommaso Zorzi: è intervenuta così anche l’ex di Francesco, Giulia Salemi. Così sono arrivate le stesse parole di Monte che ha rivelato al portale Leggo.it: “Quell’esperienza mi ha aiutato a prendere coraggio perché ho ricevuto complimenti anche da persone del settore”: Poi ha aggiunto: “Pensate male di male, così posso dimostrare che sbagliate”.

Francesco Monte, la denuncia: “In tv trattato come carne da macello”

Così l’influencer Tommaso Zorzi ha criticato in maniera ironica il nuovo disco di Monte, che ha rivelato: “Non ho parlato mai delle mie cose. Vengo giudicato sulla base di discorsi estrapolati dal loro contesto”. Poi ha rivelato ciò che gli è capitato: “In tv mi è capitato in più di un’occasione di essere trattato non come una persona ma come un prodotto, come carne da macello”. Il modello pugliese non ci sta e ha continuato ad attaccare: “Hanno “venduto” la notizia che vendeva di più. Anche per questo preferisco l’ambiente della musica alla televisione”.