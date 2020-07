Elena Santarelli, il figlio Giacomo gioca a calcio: “Che fortuna avere Bernardo!

Uno scatto davvero emozionante per Elena Santarelli, che ha voluto dedicare anche un dolce pensiero al marito Bernardo Corradi: il messaggio su Instagram

Momento di relax per la bella showgirl italiana Elena Santarelli insieme alla sua famiglia. Così ha voluto condividere uno scatto del figlio Giacomo mentre gioca a calcio al mare con Bernardo Corradi, ex attaccante della Lazio. Una scena comune di una famigliola davvero allegra. Così è arrivata la sua dedica a suo marito: “Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto. Lo incoraggia cercando di far emergere la SUA personalità, se il figlio casca lui lo fa rialzare spiegandogli che è normale cadere che poi ci si rialza sempre e che lo Sport nella vita è importante!” Dopo tanti mesi di paura con le varie cure al figlio Giacomo, è tornato ormai da tempo il sereno in casa Corradi.

