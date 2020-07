Coronavirus, positivo Mariano Diaz del Real Madrid – VIDEO

Positivo al Coronavirus, nuovo caso nel calcio stavolta in Spagna: Mariano Diaz del Real Madrid era appena tornato da una vacanza.

Un nuovo caso di positivo al Coronavirus nel calcio: si tratta dell’attaccante del Real Madrid, Mariano Diaz. Il calciatore si trova in isolamento domiciliare, lontano dai suoi compagni. A quanto pare, era rientrato da una breve vacanza, subito dopo la vittoria dello scudetto.

La certezza è che il calciatore salterà l’impegno di Champions League in Gran Bretagna contro il Manchester City. La partita è prevista per il prossimo 7 agosto. All’andata, al Santiago Bernabeu, gli inglesi si imposero per due a uno.

Questo il comunicato del Real Madrid: “Dopo i test al Covid-19 eseguiti individualmente ieri sulla nostra prima squadra di calcio dallo staff medico del Real Madrid, il nostro giocatore Mariano è risultato positivo. Il giocatore è in perfetta salute e sta seguendo il protocollo sanitario di isolamento a casa sua”. A quanto pare, non c’è alcun rischio per gli altri calciatori della squadra madrilena.