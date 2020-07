Coronavirus, Oms: “Non è un’epidemia stagionale” – VIDEO

Nuovo allarme dell’Oms sulla stagionalità della pandemia da Coronavirus: “Non dipende dalle stagioni, sarà una grande ondata”.

“La gente sta ancora pensando alle stagioni. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è comprendere che si tratta di un nuovo virus che si comporta in modo diverso”, ad affermarlo da Ginevra è la portavoce dell’Organizzazione mondiale della Salute, Margaret Harris.

Secondo la Harris, questa non è un’epidemia stagionale, dunque, ma “una grande ondata non stagionale che andrà su e giù”. Per questo, c’è un solo modo per tenerla sotto controllo, ovvero “cercare di tenere la curva piatta”.

Occorre dunque “trasformarla in qualcosa che sfiori appena i nostri piedi” e per farlo bisogna evitare innanzitutto i raduni di massa. Qui, stando all’Oms, in questo momento si sviluppano i focolai. C’è poi il nodo turismo: Spagna e Italia potrebbero accusare durissime batoste poiché le più colpite in mesi cruciali. Dalla Germania, arriva invece l’invito a evitare alcune regioni spagnole: “I viaggi turistici non essenziali verso le comunità autonome di Aragona, Catalogna e Navarra sono attualmente scoraggiati a causa di nuovi livelli elevati di infezioni e blocchi locali”.