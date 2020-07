Coronavirus 28 luglio: terapie intensive in calo, ma più contagi e morti

Terapie intensive in calo, ma in 24 ore ci sono più contagi e morti, quasi il doppio i tamponi effettuati, pochi guariti: dati Coronavirus 28 luglio.

Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, concludeva il suo discorso al Senato nel corso del quale ha annunciato la proroga dello stato di emergenza, arrivavano i dati ministeriali sul contagio da Coronavirus di oggi 28 luglio.

Lieve rialzo dei contagi, ma anche del numero dei decessi nelle ultime 24, ma di contro si ha un aumento delle Regioni che oggi contano zero contagi e zero decessi. Delle undici vittime di oggi, 5 sono in Veneto e 3 in Toscana, mentre ancora una volta la maggior parte dei casi si concentrano in Lombardia.

Dati Regioni Coronavirus 28 luglio

Dai 170 nuovi positivi di ieri, oggi il balzo è a 202, di nuovo sopra i 200 casi. Pesa il dato della Lombardia, passata da 34 a 53 casi. Sono 11 i casi nelle Marche, in crescita e legati soprattutto a un focolaio nel Pesarese. Anche oggi, sono pochi i guariti, dunque si passa a 12.609 persone attualmente positive, ieri il dato era di 12.581, un incremento di 28 unità. Sono 40 i malati in terapia intensiva, 5 in meno rispetto a ieri.

Scendono anche i ricoverati, per cui aumenta ancora la percentuale di persone in isolamento domiciliare. Il dato è influenzato anche dall’aumento dei tamponi: sono 48.178 in 24 ore, contro i 25.551 di domenica. Le sei regioni a zero casi sono Friuli Venezia Giulia, Umbria, Trentino Alto Adige, Sicilia, Molise e Basilicata. C’è il caso dei 10 positivi in Valle d’Aosta, dopo diversi giorni a contagio zero: sette di questi arrivano da un focolaio rilevato grazie ai controlli eseguiti sui lavoratori stagionali in un alpeggio.