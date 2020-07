Conte Senato: proroga stato emergenza 31 ottobre – VIDEO

Sono in corso al Senato le comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle ulteriori iniziative per affrontare l’emergenza Coronavirus.

“La proroga è una scelta inevitabile, fondata su ragioni meramente tecniche”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre prossimo.

La pandemia, ammette Conte, si è “ridimensionata”, come dimostrano i numeri. Occorre però tenere un “cauto livello di guardia”, per poi poter intervenire in maniera spedita. Con la proroga, “non vogliamo tenere nessuno in stato d’allarme”, ma tenere “il nostro Paese più sicuro per gli italiani e i turisti che vogliano visitarlo”.

