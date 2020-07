Bodyguard, chi è il protagonista Richard Madden: età, foto, carriera

Richard Madden è un attore scozzese, diventato celebre come protagonista della serie action Bodyguard e I Medici. Scopriamo insieme la sua storia.

Richard Madden è nato in Scozia nel 1986. Appassionato sin da giovane al mondo dello spettacolo, Richard decide di dedicarsi specificatamente al mondo del teatro e della recitazione in toto. Concluse le scuole superiori, Madden comincia a coltivare la sua carriera d’attore partecipando attivamente al teatro e alla televisione. Nel 2011 viene scelto per interpretare il ruolo di Robb Stark nella serie pluripremiata Game of Thrones. Successivamente Richard entra nel cast de I Medici, dove viene scelto come protagonista della serie:

“È stato il più bel lavoro di tutta la mia carriera. Non avevo mai visitato la Toscana, ma sono quasi ossessionato dall’Italia e mi sento più a casa a Roma che a Londra.”

Racconta Madden ad un’intervista a Vanity Fair. “

“Il modo italiano di vivere è adatto a me, Londra ti fa salire l’ansia, è una cosa infettiva, Roma è più rilassata, mi vedrete sempre più spesso lì”

Visualizza questo post su Instagram Tuesday’s mountain ✅ Un post condiviso da Richard Madden (@maddenrichard) in data: 18 Feb 2020 alle ore 2:00 PST

Richard Madden, Bodyguard e la vita privata

Richard diventa ben presto un fenomeno del piccolo schermo, venendo anche chiamato a prendere parte come protagonista nell’action seriale Bodyguard, dove interpreta una guardia del corpo disposta a tutto per difendere i suoi clienti. Per quanto riguarda la vita privata, Richard pare essere ancora single e non alla ricerca di una storia impegnativa, ma dal canto suo ha tanti hobby, come la corsa e l’arrampicata.