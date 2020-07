Bianca Guaccero: il microbikini non contiene il seno, i fan vanno in delirio

Bianca Guaccero: il microbikini non contiene il seno, i fan vanno in...

La splendida conduttrice Rai Bianca Guaccero si mostra con un microbikini leopardato che lascia poco spazio all’immaginazione, i fan perdono la testa.

Quella appena conclusa è stata un’annata particolare per la conduttrice Rai Bianca Guaccero. Come tutti si è trovata a dover affrontare una stagione sconvolta dall’emergenza Coronavirus e adattarsi in corsa ad un nuovo format e a nuove regole. Tuttavia in questo 2020 ci si ricorderà di lei per una gaffe che le ha fatto vincere un tapiro d’oro e l’ha consacrata nell’olimpo dei gaffeur di professione.

Leggi anche ->Bianca Guaccero nuda su Instagram, la sua risposta alle critiche

Ci trovavamo in pieno lockdown e durante una puntata del suo ‘Detto Fatto‘ la conduttrice stava ospitando delle donne che spiegavano come sanificare gli ambienti. Conclusa la prima parte della spiegazione, Bianca ha annunciato lo stacco pubblicitario e quando ha pensato che avessero già chiuso il collegamento ha scherzato con le ospiti, chiedendo: “Come faccio a igienizzare la pass***”. La battuta non è sfuggita all’attento mondo del web che ha cominciato a commentarla e farla diventare virale.

Leggi anche ->Bianca Guaccero, non solo Detto e Fatto: nuovo ruolo in Rai

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bianca Guaccero, il microbikini fa impazzire i fan

Visualizza questo post su Instagram Vi auguro una splendida giornata! ☀️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 27 Lug 2020 alle ore 3:03 PDT



Archiviata la gaffe, la stagione si è conclusa nel migliore di modi e Bianca è andata meritatamente in ferie. In questi giorni la conduttrice sta condividendo parte delle sue vacanze con i follower su Instagram, pubblicando scatti che la ritraggono in costume mentre fa una gita in barca o semplicemente prende il sole. L’ultimo ce la mostra con indosso un microbikini dal quale fuoriesce in parte il suo seno.

I fan hanno apprezzato lo scatto e specialmente le sue follower più accanite le hanno fatto i complimenti. Una di loro ad esempio scrive: “Il tuo seno è perfetto, difficile averlo così dopo una gravidanza. Altro che seno grande, tu puoi indossare quello che vuoi”. C’è chi poi si limita a scrivere: “Sei meravigliosamente ‘Naturale'”, e chi ancora aggiunge: “Sei bellissima”.