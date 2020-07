Allarme Coronavirus: “20.000 sopravvissuti a rischio sepsi”

Secondo lo UK Sepsis Trust, uno su cinque sopravvissuti al Coronavirus che hanno ricevuto un trattamento ospedaliero rischia di morire di sepsi.

Fino a 20.000 sopravvissuti al Coronavirus potrebbero contrarre una sepsi potenzialmente mortale entro un anno, avvertono gli esperti. Le persone a cui è stato diagnosticato il Covid-19 sono state incoraggiate a familiarizzare con i sintomi della reazione potenzialmente letale a un’infezione dopo un rapporto pubblicato dallo UK Sepsis Trust.

Le statistiche dicono che uno su cinque sopravvissuti alla pandemia che hanno necessitato di cure ospedaliere è a rischio di sepsi entro un anno dalla dimissione. E l’istituzione britannica stima che 100.000 persone saranno dimesse dagli ospedali nel Regno Unito dopo aver essere state contagiate.

Il nesso letale tra Coronavirus e sepsi

L’ente benefico britannico ha dunque chiesto al governo di Boris Jonhson di investire in una campagna di sensibilizzazione: “Un investimento di 1 milione di sterline potrebbe salvare centinaia di vite , con un risparmio di 200 milioni di sterline in trattamenti e ulteriori benefici in futuro”. La sepsi, lo ricordiamo, si manifesta quando il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo a un’infezione, determinando insufficienze di vario tipo e addirittura la morte.

E’ il caso, per esempio, di Christopher Lazar, 44 anni e padre di 6 figli, affetto da sepsi unita a insufficienza cardiaca multipla, insufficienza renale, polmonite, embolia polmonare e altro ancora, nonché contagiato dal Coronavirus. Ha passato otto settimane in ospedale e cinque settimane in terapia intensiva, attaccato a un ventilatore, dove ha continuato a lottare per respirare. Era così malato che ha dovuto essere posto in coma indotto. La sua sopravvivenza è stata miracolosa.

EDS