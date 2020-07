Nuovi litigi in corso tra Adriana Volpe e il conduttore Magalli: la risposta sotto al post di Marcello Cirillo che ha postato un lungo post su Instagram

Ancora polemiche in vista tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli con Marcello Cirillo protagonista in negativo visto che quest’ultimo è stato anche denunciato dal conduttore Rai. Sul suo profilo Instagram ha definito l’ex collega “senza p***e”: “Caro Magalli, utilizzare tua mamma per mettermi in difficoltà e farmi apparire per quello che non sono è stata la cosa più triste che tu potessi fare. Con tua madre ci volevamo molto bene, mi veniva spesso ad ascoltare nei piano bar prima che io avessi la “fortuna” di conoscere te e se ben ti ricordi sono stato al tuo fianco nel suo ultimo viaggio”.

Poi ha aggiunto: “Quello che ho detto riguardo tua madre è una cosa realmente successa in un Fatti Vostri serale dove lei era ospite, episodio riportato anche da te in alcuni dei tuoi simpatici racconti da bar, e come noterai da questa copia di TV sorrisi e canzoni del settembre 2019, la storia è anche riportata dal tuo regista Michele Guardi“.

Adriana Volpe, la sua risposta

Così la stessa conduttrice Volpe ha commentato sotto il post del suo collega: “Caro Marcello, negando anche l’evidenza dimostra di avere urgente bisogno di fosforo. È proprio il caso di dire che qui la “memoria ha le gambe corte”… che pessima figura!” Continuano così a distanza le numerose polemiche tra i due.