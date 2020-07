Adriana Volpe, ultimi gossip: matrimonio al capolinea?

Sono molte le voci che ultimamente parlano di un’ Adriana Volpe single. Arriva dunque in diretta la risposta della presentatrice, scopriamola insieme.

Dalla fine dell’edizione del Grande Fratello Vip, la loro relazione è sulla bocca di tutti. Non si parla d’altro del rapporto tra Adriana Volpe ed il marito Roberto Parli. Alcune voci affermano infatti che i due siano arrivati al disastroso punto di non ritorno. Ma cosa ci sarà di vero?

La storia d’amore tra la Volpe e Parli ha oramai catturato l’attenzione di tutti i fan e dei curiosi. Secondo le dichiarazioni rilasciate non molto tempo fa dalla stessa conduttrice, i due coniugi hanno recentemente attraversato alcuni momenti bui. Niente di irreparabile, secondo il parere della donna, ma le chiacchiere intorno all’argomento non hanno smesso di farsi sentire.

Problemi di coppia che non si possono più trascurare, è questo ciò che i fan di Adriana e Roberto sono convinti di aver letto tra le righe. Insieme ai rumors sono addirittura giunte recenti notizie che hanno affermato la definitiva rottura tra i due. Secondo le voci, Adriana potrebbe dunque essere tornata single, ed essersi lasciata alle spalle anni di matrimonio consolidato.

Di fronte alle continue indiscrezioni, che con il tempo non hanno minimamente accennato a placarsi, la bella Adriana Volpe ha deciso di chiarire una volta per tutte la situazione. Lo ha fatto tramite social, rispondendo ad un commento da parte di un utente che ha insinuato fosse single. La Volpe ha replicato ribadendo di essere sposata: un duro colpo per i fan che l’avrebbero voluta nuovamente libera.

Adriana Volpe mette a tacere le indiscrezioni: “Sono sposata”

Di fronte agli ultimi gossip inerenti alla relazione tra Adriana Volpe ed il marito, la donna ha recentemente deciso di fare chiarezza, e di ribadire la propria situazione sentimentale una volta per tutte. ‘Bellissima’ e pure ‘single‘, così è stata definita in un commento su Instagram la conduttrice. “No, sono sposata“, è stata dunque la secca risposta. Nonostante l’intervento, parecchi rumors continuano a farsi sentire e a parlare della fine del matrimonio tra la Volpe e Parli. Dal canto suo, Roberto, ha deciso di mantenere la propria riservatezza, dichiarando di preferire rimanere in silenzio di fronte alle indiscrezioni.