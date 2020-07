Test visivo: cosa vedi? Scopri qualcosa di nuovo su di te

Affronta questo semplice test visivo per scoprire qualcosa di nuovo su di te. Cosa devi fare? Osserva l’immagine e focalizza ciò che ti colpisce per primo.

Il test che vi proponiamo oggi ha il medesimo funzionamento di quelli precedenti: bisogna osservare l’immagine che vedete sopra e capire quale degli elementi vi colpisce a primo acchito. In base all’immagine che notate in una prima battuta, infatti, il test vi offre una spiegazione del motivo per cui l’avete vista. Le soluzioni al test vogliono essere una descrizione sommaria della vostra personalità e potrebbe non corrispondere esattamente.

Questo perché non siamo di fronte ad uno studio scientifico con criteri prestabiliti, ma piuttosto di fronte ad un gioco che può risultare interessante. Mettersi alla prova è dunque un passatempo che, ciò nondimeno, potrebbe portarvi ad una riflessione non banale sulla vostra persona. Vediamo dunque quali sono i risultati al test.

Test visivo: hai guardato l’immagine? Ecco i risultati

In questa immagine è possibile notare tre differenti figure: un albero pieno di mele, un viso o un anziano che legge. Vediamo cosa ci dice l’aver notato prima una di queste figure.

Il volto

Se la prima cosa che noti è un viso, significa che hai dato importanza all’insieme. Il tuo modo di osservare il tutto dice di te che sei una persona che cerca di esaminare le questioni della vita nel complesso. Questo ti permette di trovare delle soluzioni soddisfacenti per tutto e fa sì che le persone ti ritengano un leader. Tuttavia il tuo modo di vedere il mondo ti fa perdere alcuni dettagli. Sei un ottimo ascoltatore e questo permette alle persone che ti stanno accanto di confidarsi apertamente con te. Sembri pacifico e sereno, ma hai un carattere forte.

Anziano che legge

Se hai visto la persona che legge significa che sei una persona molto riflessiva. Ti spendi con tutto te stesso con gli altri e alle volte rimani deluso perché questa tua disponibilità non viene ricambiata. Tuttavia non cerchi mai la lite, ma di mediare utilizzando la diplomazia. Sei una persona interessata all’accrescimento personale e non ti interessa di denaro e cose materiali.

Albero e mele

Sei una persona che nota tutti i dettagli e che vede ciò che gli altri non riescono a notare. Sei alla ricerca continua di nuovi stimoli e non agisci mai impulsivamente, preferendo piuttosto calcolare benefici e controindicazioni. Questa tua capacità di ragionare sulle cose fa di te anche un ottimo consigliere, motivo per cui le persone si rivolgono a te quando hanno bisogno di un consiglio.