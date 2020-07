Un giovane ha avvicinato diversi bagnanti proponendo loro un losco quanto orribile affare. A queste persone ha tentato di vendere un bambino in tenera età.

Un uomo di etnia rom ha provato a vendere un bambino di 2 anni. Questo individuo ha avvicinato diversi bagnanti proponendo loro il losco affare: “Il piccolo in cambio di soldi”. E proprio un turista, allarmato da ciò che aveva sentito con le sue stesse orecchie, ha subito chiamato la Guardia di Finanza per segnalare la cosa.

La vicenda è accaduta sul litorale romano, ed in particolare sul lungomare Amerigo Vespucci ad Ostia. Il rom, dopo avere capito di essere finito al centro di una segnalazione, si è dato alla fuga con il piccolo, scappando a piedi dal lungomare verso il centro di Ostia. E quasi subito si è liberato della indesiderata zavorra, lasciando il bimbo da solo su di un marciapiede. Ma per fortuna più di una pattuglia sia delle Fiamme Gialle che della polizia hanno intercettato il crudele personaggio, arrestandolo.

Vendere un bambino, l’orribile gesto tentato da un rom in spiaggia

Quest’ultimo ha tentato di resistere alle forze dell’ordine, aggredendo alcuni agenti e finanzieri. Alla fine però ai suoi polsi ecco scattare le manette. Ed ora nei suoi confronti ci sono dei capi di imputazione decisamente importanti. Oltre a svariati reati commessi a danno del minore, c’è da rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Per quanto riguarda il piccolo, una poliziotta è riuscita a tranquillizzarlo e lo ha accompagnato in ospedale per una visita a scopo cautelativo. Il rom che ha cercato di vendere un bambino in maniera così dissennata e malvagia è risultato essere un giovane di 25 anni.

