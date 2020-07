Temptation Island, Valeria e Ciavy sono tornati insieme? Ecco la verità

Durante la partecipazione a Temptation Island, Valeria e Ciavy hanno capito che era giusto lasciarsi. Adesso si vocifera che siano tornati insieme, è vero?

Tra le coppie di Temptation Island 7 che hanno deciso di interrompere la relazione con il partner c’è quella che era formata da Valeria e Ciavy. I due hanno compreso che la loro relazione non andava più per il verso giusto ed alla fine del percorso nel programma hanno deciso di lasciarsi. Tuttavia nelle ultime ore sul web circola una foto che li ritrae insieme. A commento dello scatto viene suggerito che la coppia ha deciso di continuare a frequentarsi, ma è davvero così che stanno andando le cose?

In seguito alle voci ed ai numerosi commenti sulla vicenda, la sorella di Valeria ha voluto fare chiarezza. La donna ha contattato in privato su Instagram Amedeo Venza ed ha spiegato: “Voglio smentire la storia che sta girando sui social…Oggi io e mia sorella siamo state a Passocuro, ma non abbiamo visto Ciavy…”.

Temptation Island, Valeria e Ciavy non sono tornati insieme

La foto che circola sul web, dunque, non è attuale ma si riferisce ad un periodo che precede la partecipazione a Temptation Island. Per dimostrare che lo scatto non è recente, la sorella di Valeria aggiunge: “Valeria oggi aveva un costume intero, mentre nella foto che sta girando sui social si vede che sta indossando un due pezzi…”. Insomma si tratterebbe di una fake news e la sorella di Valeria a tal proposito è abbastanza chiara quando a fine intervento scrive: “Vi prego di non mandare in giro notizie false, grazie”.