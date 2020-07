Stasera in tv – Battiti Live 2020, anticipazioni e cantanti della prima puntata

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 27 luglio, con una nuova puntata di Battiti Live 2020: ecco tutti gli artisti che si esibiranno

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 27 luglio, in onda su Italia1 con Battiti Live, evento musicale di Radionorba e Vodafone condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Saranno in tutto sei gli appuntamenti dell’evento musicale. Sarà così la 18esima edizione con una serata da trascorrere in allegria e con tanta musica del momento.

Stasera in tv – Battiti Live 2020, gli ospiti

Ci saranno quindici appuntamenti con località pugliesi entusiasmanti come Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. Inoltre, ci saranno cinque località marittime: Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo. Questa sera ci sarà anche la partecipazione di numerosi artisti come Alessandro Amoroso, Irama, Takagi&Ketra, Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Gigi D’Alessio, Annalisa, Gaia, Fabrizio Moro, Francesco Renga, Aiello. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 27 luglio 2020, in onda su Italia1.