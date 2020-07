Simona Ventura stupisce tutti: ecco cosa ha scritto ad Al Bano

Ospite con il suo uomo delle Tenute Carrisi, Simona Ventura ha pubblicato su Instagram un bellissimo scatto che la ritrae in compagnia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Simona Ventura si trova in questi giorni in Puglia, dove le è stato conferito il premio Magna Grecia Awards, e con l’occasione non poteva non andare a trovare Al Bano e Loredana Lecciso in quel di Cellino San Marco. Un incontro graditissimo e immediatamente immortalato con una foto pubblicata sul profilo Instagram della presentatrice di Rai 2.

Leggi anche –> Simona Ventura, il messaggio commovente per la sorella Sara

Leggi anche –> Romina Power, cinquant’anni dopo le nozze con Al Bano: il messaggio commovente

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La dedica di Simona Ventura al famoso cantante

Nella didascalia che accompagna lo scatto Simona Ventura ha scritto parole al miele nei confronti di Al Bano: “La storia di un’amicizia…La storia di un grande uomo, nato nella terra della Puglia, che divenne una star internazionale…Grazie…”. Poche parole che però la dicono lunga sul rapporto di stima e affetto che lega i due. Nel “quadretto” sono presenti Al Bano, Loredana Lecciso, Simona Ventura e Giovanni Terzi, tutti e quattro con un sorriso davvero invidiabile.

I follower della conduttrice hanno particolarmente commentato questo post, rivolgendo a tutti i più sinceri complimenti. E lo stesso fidanzato di Simona Ventura, Giovanni Terzi, ha voluto esprimere il suo stato d’animo dopo l’incontro con la coppia Al Bano-Lecciso, con un semplice ma eloquente cuoricino. Chi trova un amico…

EDS