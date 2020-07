Serie BKT: come vedere in streaming e in diretta la giornata 37

Serie BKT, si gioca il 27 luglio la 37esima giornata del campionato cadetto: come vederla in streaming in diretta, le partite su DAZN.

Rush finale da brividi per la Serie BKT: negli ultimi 180 minuti verranno stabilite le sei squadre che andranno ai playoff, ma anche le tre che retrocederanno. Ben 10 le squadre in 10 punti, che andranno in queste ultime partire a contendersi i sei posti per i playoff.

Se lo Spezia e il Pordenone hanno strappato il pass per i primi due posti, nessuna delle altre squadre è certa del passaggio. Queste sono in ordine di classifica: Frosinone, Cittadella, Empoli, Salernitana, Chievo, Pisa, Venezia ed Entella. Già promosse in serie A, come noto, Benevento e Crotone.

Serie BKT: come vederla in streaming e in diretta tv su DAZN

Nelle retrovie, certa la retrocessione del Livorno, è a un passo dalla Lega Pro il Trapani. Terza e quarta retrocessa saranno decise tra Cosenza, Juve Stabia e Pescara. Rischio minimo per Ascoli, Cremonese e Perugia. Tutte e dieci le partite di stasera si giocano alle 21.00 in contemporanea.

Queste le partite in programma stasera:

BENEVENTO – CHIEVOVERONA

CITTADELLA – VENEZIA

CROTONE – FROSINONE

EMPOLI – COSENZA

JUVE STABIA – CREMONESE

PERUGIA – TRAPANI

PESCARA – LIVORNO

PISA -ASCOLI

PORDENONE – SALERNITANA

SPEZIA – V. ENTELLA

Playoff e playout di Serie BKT: il regolamento

Un rapido sguardo al regolamento della fase finale: ai playoff accedono le squadre dal terzo all’ottavo posto. La terza e la quarta vanno direttamente in semifinale. In un turno preliminare si affrontano quinta contro ottava e sesta contro settima. Chi vince la prima sfida incontra la quarta, chi vince la seconda se la vede con la terza. In caso di parità vale la miglior posizione di classifica.

Molto più 'light' la lotta per non retrocedere: le ultime tre retrocedono direttamente. A giocarsi la permanenza in Serie BKT sono invece la quart'ultima e la quint'ultima in classifica al termine della stagione regolare.