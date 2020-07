Scontro auto moto: addio alla giovanissima Eliana Denaro

Addio alla giovanissima Eliana Denaro, ultima vittima di una grave tragedia della strada: scontro tra auto e scooter, gravissimo il fidanzato.

Si chiamava Eliana Denaro la giovanissima vittima di un terribile scontro tra auto e scooter avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Scoglitti, nel ragusano. La giovane, intorno alle due di questa notte, si trovava infatti in compagnia del fidanzato 26enne.

La coppia era in sella a uno scooter lungo via Pescara, quando è avvenuto l’impatto con un’auto. Per lei non c’è stato nulla da fare, il fidanzato è rimasto gravemente ferito. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata al Civico di Palermo.

La drammatica morte di Eliana Denaro

In un primo momento, il giovane era stato ricoverato al Guzzardi di Vittoria, ma a causa del peggioramento delle condizioni cliniche è stato trasferito nel capoluogo siciliano. Nulla da fare per la ragazza, che è giunta già cadavere all’ospedale. Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’accaduto. Gli occupanti dell’auto sono illesi. A quanto pare, i due mezzi viaggiavano nello stesso senso di marcia.

Sconcerto nel ragusano per questa giovane vittima di un dramma stradale. Denise, amica di Eliana Denaro, la ricorda con queste parole: “Avevo trovato per una volta in vita mia, un’amica vera, sincera eri diventata la mia migliore amica, ti consideravo come una sorella. Ora come farò senza di te, senza le tue chiamate, senza i tuoi consigli. Si dice che nessuno muore se vive nel cuore di qualcun’altro. E tu sappi che nel mio cuore non ne uscirai mai. L’unica amica che era sempre al mio fianco”.