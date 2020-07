Cinquant’anni fa le nozze di Romina Power e Al Bano con numerosi colpi di scena durante la loro vita sentimentale: il racconto della stessa artista americana

Cinquant’anni fa Romina Power e Albano Carrisi si sposavano. Poi il loro matrimonio ha avuto numerose crisi nel corso degli anni con il cantante pugliese che si è legato anche a Loredana Lecciso lasciando l’artista americana. In un’intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera” la stessa Romina ha svelato alcuni retroscena della sua sfera personale: “Forse perché ci hanno visti crescere. Hanno fatto un po’ l’abitudine a vederci insieme. Quando avremo lasciato i nostri corpi, le canzoni rimarranno”. Ma ci sono stati anche grandi insegnamenti da parte dell’ex marito “come a stare sul palco affrontando il pubblico”. Un aspetto, però, non gli andava giù: “Non volevo che la gente si dimenticasse del cognome. Quando un presentatore annunciava ‘Al Bano e Romina’, io aggiungevo sempre Power”.

Romina Power Al Bano, il racconto

Successivamente la stessa artista americana ha svelato i primi incontri: “Ti fa compagnia, ti manda fiori, compone canzoni per te, è veramente bello”. Infine, ha parlato anche dell’incontro della suocera: “Quando ho rivisto, mamma Yolanda, non la vedevo da qualche anno: è stato davvero emozionante. Era in prima fila, mentre cantavo. Poi a fine canzone lui è venuta verso di me, mi sono stesa per abbracciarla sotto al palco”.