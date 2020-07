L’annuncio di vendita di un proprietario indonesiano è diventato virale: l’uomo mette in vendita un terreno e offre in sposa la cognata.

Con grande sorpresa di tutti i potenziali compratori, un proprietario indonesiano ha messo un annuncio di vendita insolito. Insieme al terreno, infatti, l’uomo ha inserito nel pacchetto la giovane cognata. L’avvenente donna indonesiana sarebbe alla ricerca di un uomo serio per una relazione che conduca ad un matrimonio e la sua foto campeggia sull’annuncio di vendita accanto a quello della proprietà da acquistare.

Nell’annuncio in questione si legge: “In vendita: 72 metri quadri di terreno in Griya Taman Bahagia, nel complesso abitativo di Gondangmanis, a Kudus (Central Java). Include una strada pavimentata di 5 metri all’ingresso. Il costo è di 100 milioni di IDR (5910 euro)”. Fin qui si tratta di un annuncio normale, ma se si leggono le note ecco che l’offerta diventa insolita: “Se il compratore è un uomo, può sposare mia cognata, la quale è alla ricerca di una relazione seria”.

Proprietario mette in vendita terreno e cognata, la donna: “Sono alla ricerca di un uomo serio”

Vista l’avvenenza della donna in molti hanno pensato che si trattasse di un escamotage per attirare i compratori, ma pare che non sia così. Intervistato dai media locali il proprietario del terreno spiega che la giovane donna è stata due volte ad un passo dal matrimonio, ma in entrambi i casi è stata scaricata. A quel punto è partita una ricerca per individuare l’identità della donna. Si è scoperto che la cognata compresa nell’offerta si chiama Dewi Rosalia Indah.

La donna ha confermato di aver accettato la proposta del cognato di essere inserita nell’offerta. Non si tratta di un pacchetto inscindibile, Dewi spiega che la proprietà può essere acquistata anche se il compratore non è interessato a conoscerla o sposarla. Tuttavia in questi giorni le sono già arrivate due proposte di matrimonio. Sul perché abbia accettato una simile proposta, la donna ha spiegato: “Per due volte non sono riuscita a sposarmi, sono alla ricerca di un buon partner che voglia amarmi e accettarmi per come sono”.