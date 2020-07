Una donna assiste alla tragica fine della giovane figlia che muore di overdose. All’inizio aveva preso il tutto per i postumi di una semplice sbronza.

Una ragazza muore di overdose a 20 anni. E sua madre non si accorge di nulla, pensando che la figlia avesse soltanto i postumi di una sbornia. Invece nell’organismo di Shannon Hewat stava avvenendo qualcosa di irreversibile.

Purtroppo l’ambulanza è giunta troppo tardi a casa ed a nulla sono valsi i soccorsi. La vicenda è avvenuta il 21 luglio scorso in Inghilterra e Shannon è morta lontano dalla mamma, da sola in un letto di ospedale, dal momento che nella sua città nel Lincolnshire vigono ancora strette leggi anti contagio. La mamma della ragazza che muore di overdose in maniera così repentina conferma di non essersi accorta di nulla. La figlia era rimasta fuori per l’intero fine settimana ed una volta a casa lei le aveva dato crackers e biscotti secchi, oltre a dell’acqua. Con lei c’era anche una amica, che pure non aveva intuito niente.

Muore di overdose, per lei non c’è più niente da fare

Mercoledì 22 luglio Shannon è finita in coma irreversibile a causa di insufficienze diffuse a diversi organi vitali. Nemmeno un trasferimento urgente all’ospedale di Birmingham, per sottoporla a trapianto urgente di fegato, ha destato l’effetto sperato. La giovane aveva un rapporto molto stretto con la madre, e purtroppo questa morte prematura ha gettato Lorna, 49 anni, nel più totale sgomento per avere perso la figlia. Disperati anche i fratelli Connor (19 anni) e Dominic (30). Quest’ultimo ha fatto loro anche un pò da padre, non essendoci il vero papà. La giovane dovrebbe essere sepolta in Scozia con lo zio ed il nonno, ma funerale ed altre questioni relative comporteranno delle grosse spese. Questa vicenda intende fare leva su un problema purtroppo molto diffuso in molte parti del mondo, e che riguarda le assurdità che i giovani possono compiere anche in una età nella quale dovrebbe mostrare un atteggiamento di maturità.