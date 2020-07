Mara Venier sorprende i fan: dopo due mesi il “miracolo” – VIDEO

Dopo l’infortunio al piede che l’ha costretta a una lunga convalescenza, Mara Venier sta finalmente tornando a camminare: ecco le “prove”.

E’ noto che per Mara Venier l’ultima parte della stagione televisiva non è stata – letteralmente – una passeggiata: dopo un brutto incidente al piede avuto poco prima di andare in onda, la conduttrice è rimasta di fatto bloccata per due mesi. Ora, però, il tanto atteso annuncio è finalmente arrivato…

L’annuncio di Mara Venier su Instagram

“Dopo due mesi piano… piano… faccio i primi passi” fa sapere Mara Venier dalla piazza virtual di Instagram, con tanto di cuoricino e ringraziamenti al medico che l’ha seguita in questo difficile periodo e a una cara amica che è rimasta al suo fianco. Insomma, l’infortunio della conduttrice di Domenica In sembra sempre più un lontano ricordo. Per la gioia (anche) di Nicola Carraro, suo marito, che può finalmente godersi assieme a lei le meritate vacanze.

Già, perché l’ultima stagione televisiva, al netto delle polemiche dovute all’ospitata di Romina Power, si è confermata essere una delle migliori di sempre per Mara Venier, che ha collezionato veri e propri ascolti record, riconfermandosi Signora indiscussa della domenica degli italiani. E un passetto dopo l’altro potrà fare ancora molta strada…

