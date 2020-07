Lino Guanciale, nozze in arrivo con Antonella Liuzzi: l’annuncio

Lino Guanciale si avvia al grande passo della sua vita insieme ad Antonella Liuzzi: l’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram

Novità in vista per quanto riguarda la sfera personale di Lino Guanciale, potrebbe al matrimonio. L’annuncio è arrivato direttamente sul profilo Instagram con un’improvvisata davvero incredibile con Antonella Liuzzi, che frequenta da un anno e mezzo. Dopo l’emergenza Coronavirus insieme alla ricercatrice pugliese hanno pensato ad una cerimonia molto intima e segreta. In passato Lino è stato legato sentimentalmente per dieci anni l’attrice di teatro Antonietta Bello.

Lino Guanciale, l’annuncio su Instragram

Una fans ha voluto scrivere anche all’ex Antonietta Bello: “Sei molto bella, dovevi esserci tu vicino Lino…”. E così è arrivata la replica dell’attrice teatrale: “Tesoro, vicino Lino è giusto che ci sia colei di cui Lino è innamorato, non credi? Comunque grazie mille per il complimento, quello è piacevole assai!”. Alcune fonti vicine all’attore, inoltre, hanno svelato che da quando ha conosciuto Antonella, lo stesso attore è cambiato in positivo nonostante la differenza d’età. Lino ha subito capito come lei fosse la donna della sua vita con i due che si avviano così al grande passo con il matrimonio a sorpresa.