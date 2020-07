Giulia De Lellis, preoccupazione per l’influencer: “Non sono tranquilla”

Ancora brutte notizie per l’influencer Giulia De Lellis, che ha svelato la brutta notizia sul suo profilo Instagram: tutti i dettagli

Ancora diversi problemi per quanto riguarda la vita privata dell’influencer Giulia De Lellis. Mentre era in vacanza a Forte dei Marmi, la ragazza è dovuta andare via per raggiungere Roma. E così sul suo profilo Instagram ha svelato ai tanti followers il motivo della sua fuga rapida. Nei giorni scorsi aveva svelato anche di dover subire anche un’operazione al naso, ma ora è preoccupata per la nonna che è malata. La stessa Giulia vorrebbe trascorrere del tempo con lei, ma è sempre molto impegnata a livello lavorativo. Appena può, la raggiungerà nella casa di famiglia.

Giulia De Lellis, l’annuncio su Instagram

Così è arrivata la sua confessione su Instagram per svelare i suoi ultimi spostamenti: “Sono venuta di corsa qua a Roma perché la mia nonnina non sta molto bene. Ho fatto il prima possibile”. Una toccata e fuga con la stessa De Lellis che è dovuto subito andare via per altri impegni: “Ritorno a malincuore. Non sono tranquilla”.