Fedez contro Bocelli: “Covid fantascienza? Gli presento il mio amico…”

Le idee “negazioniste” di Andrea Bocelli sul Coronavirus hanno mandato su tutte le furie Fedez, che sbotta: “Gli presento il mio amico che a 18 anni ha subito un trapianto ai polmoni”.

Fedez non le manda a dire ad Andrea Bocelli, dopo le dichiarazioni “negazioniste” di quest’ultimo sulla reale pericolosità del Coronavirus durante il suo intervento al convegno “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti”, evento tenutosi in Senato e al centro di polemiche in seno alla comunità scientifica italiana.

“Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza – chiosa il rapper su Twitter – vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh”. Con tanto di foto di Fedez col suo amico.

La replica di Fedez alla tesi di Bocelli

Secondo Fedez (e come lui molti altri) sminuire o banalizzare la portata e i danni provocati dal Coronavirus è oltremodo pericoloso. “Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa – ha dichiarato Bocelli -. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto né salutare. Ho una certa età e ho bisogno di sole e di vitamina D”.

“Durante il lockdown – ha aggiunto – ho anche cercato di immedesimarmi con chi doveva prendere decisioni difficili. Ma poi le cose non sono andate bene. Man mano che il tempo passava, non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità?». Chiedere a Fedez…

Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh pic.twitter.com/v5px9Pfosw — Fedez (@Fedez) July 27, 2020

