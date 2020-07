Dotan chi è: età, carriera e vita privata del cantante dei Numb

Conosciamo meglio la storia di Dotan, tutte le curiosità sul cantante dei Numb e sulla sua vita privata: ecco la sua biografia

Dotan Haprenau nasce a Gerusalemme, in Israele, il 26 ottobre 1986. Si appassiona della musica fin da ragazzo ed inizia a suonare in Olanda dove cresce. Fa il suo debutto nel 2011 con l’album Dream Parade, con il successo che arriva nel 2014 con l’album 7 Layers, certificato con un doppio disco di platino ed è arrivato in vetta alla classifica olandese. Tanta gavetta fino al successo come star nei Paesi Bassi prima del riconoscimento a livello mondiale. In Italia è diventato celebre con il brano Numb. Inoltre, ha registrato il suo album più famoso direttamente da casa.

Dotan chi è: vita privata

Dotan è ufficialmente gay e, secondo diverse indiscrezioni, è anche fidanzato. Sul suo profilo Instagram Dotan ha un account ufficiale da oltre 60mila follower.