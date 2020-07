Stasera in tv, anticipazioni programmi di oggi lunedì 27 luglio in prima e seconda serata su Rai, Mediaset, Sky, LA7.

Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 27 luglio prima e seconda serata

Questa sera in tv di lunedì 27 luglio 2020? Dopo aver visto il nostro breve video riassuntivo andiamo a scoprirlo insieme più nel dettaglio con tutti gli altri appuntamenti della serata sui principali canali, ma anche su quelli tematici del digitale terrestre e su quelli di Sky.

Questa sera in tv: i programmi e i film di stasera in prima e seconda serata in tv di oggi 27 luglio 2020:

Stasera su Rai 1:

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Il giovane Montalbano 2 – La transazione

23:45 – Sette Storie

Stasera su Rai 2:

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Caccia aperta

19:40 – Bull Sfiducia

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud

Stasera su Rai 3:

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:52 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – La Dedica

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Bodyguard

Stasera su Canale 5

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – UNA MOGLIE BELLISSIMA

Stasera su Italia 1:

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – CAMERA CAFE’ – PACCHETTO REGALO

19:10 – CAMERA CAFE’ – UN UOMO SENZA QUALITA’

19:20 – CAMERA CAFE’ – IL TECNICO DELL’ALLARME

19:30 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – VIVERE IL SOGNO

20:22 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA DECISIONE DI GRISSOM

21:15 – BATTITI LIVE

Stasera su Rete 4:

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 124 – PARTE A – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

Stasera su La 7:

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

Stasera su Cielo:

19:55 – Affari al buio – New York A casa a mani vuote!

20:25 – Affari di famiglia Sapore presidenziale…

20:50 – Affari di famiglia Harleysti si nasce

21:15 – Vice

23:00 – Porno Valley Ep. 5

Stasera su TV8:

19:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Cascine milanesi

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Argentario: una finestra sul mare

21:25 – 40 carati

23:15 – Il mistero del Ragnarok

Stasera su Nove:

19:15 – Ce l’avevo quasi fatta – Fuga dal condotto dell’aria

20:15 – Little Big Italy – Boston

21:35 – Dirty Dancing – Balli proibiti

23:25 – Clandestino – L’esercito segreto della CIA

Stasera su Paramount Channel:

19:45 – La Tata

20:15 – La Tata

20:40 – La Tata

21:10 – Caos

23:00 – Fuori in 60 secondi

Stasera su Iris:

19:15 – SUPERCAR V – TRASPORTI IN ESCLUSIVA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – I GUARDIANI

21:00 – L’ANNO DEL DRAGONE

23:44 – BREAKFAST CLUB

Stasera su Rai Movie:

19:05 – Piedone d’Egitto

21:10 – L’ultima carovana

23:00 – I sette del Texas

Stasera su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago di Como

21:15 – America’s Got Talent: The Champions Ep. 6

22:50 – Antonino Chef Academy Ep. 3

Stasera su Sky Cinema 1:

19:15 – L’agenzia dei bugiardi

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Downton Abbey

23:30 – L’intruso

L’offerta come potete vedere è molto ampia e ce n’è davvero per tutti i gusti. Come ben sapete però al giorno d’oggi l’offerta di intrattenimento è vastissima. E a farla da padrone sempre più rispetto alla tv “tradizionale” sono le piattaforme di streaming come Netflix o Amazon Prime. A tal proposito vi invitiamo a vedere qui la programmazione di gennaio di Netflix –> Netflix, novità serie tv e film per giugno 2019

Guardare film free senza siti illegali

Ci sono diverse piattaforme che ci offrono questa possibilità. Possiamo, dunque, trovare un’ottima alternativa alla programmazione tv senza violare alcuna legge. Molteplici sono le piattaforme che sul web offrono la riproduzione di pellicole cinematografiche nei limiti imposti dalla legge e senza alcuna trasgressione. A questo punto vi chiederete: e l’abbonamento? Tranquilli, nonostante ci siano diverse piattaforme che vi richiedono di iscrivervi e di abbinare alla vostra modalità di visione la vostra carta di credito, ne esistono anche alcune che non richiedono alcuna spesa, alcun abbonamento.

Guardare le partite in streaming senza abbonamenti e siti fuori legge

Se avete uno smartphone, un tablet o un pc potete anche guardare tranquillamente tutte le vostre partite preferite senza dover sottoscrivere abbonamenti. Bisogna, tuttavia, fare molta attenzione a quei siti che, non solo ci offrono una qualità molto scadente del servizio, ma ci possono anche far finire nella trappola della pirateria rischiano conseguenze anche gravi. In questo caso, non possiamo altro che consigliarvi siti legali su cui poter guardare in tranquillità il calcio in streaming: ci riferiamo, per esempio, a Sky Go e Premium Play che sono a pagamento. Altri, invece, sono totalmente gratis. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv –> CLICCA QUI