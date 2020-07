La 18enne italiana Carlotta Martellini ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Myknos il 24 luglio 2020. Emerge un dettaglio potenzialmente decisivo.

La povera Carlotta Martellini è morta nella tarda serata di venerdì 24 luglio 2020 a causa di un terribile incidente stradale. Ed ora emerge un dettaglio importante a riguardo.

LEGGI ANCHE –> Incidente Mykonos | muore l’italiana Carlotta di 18 anni | FOTO

La giovane, che da poco tempo aveva compiuto 18 anni, si trovava in vacanza nell’isola di Mykonos, in Grecia. Con lei c’erano diverse amiche, in prevalenza compagne di liceo. E tutte loro, per spostarsi sul posto, avevano noleggiato due auto. Una perizia svolta dagli investigatori locali ha portato all’emergere di un fattore che potrebbe avere fatto la differenza in negativo in questa tragedia. Infatti si apprende che entrambi i veicoli sarebbero molto vecchi. Una cosa che è balzata fuori da un semplice esame delle targhe. Qualora si raggiunga un certo periodo, i veicoli non sono più adatti a svolgere il proprio compito e vanno necessariamente sostituiti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LeGGI ANCHE –> Benedetta muore a 25 anni in un incidente, i genitori donano gli organi

Carlotta Martellini, l’azienda di autonoleggio avrebbe delle colpe

Ma sembra che la società che gestisce le due jeep affittate al gruppo di ragazze italiane abbia mancato di farlo. Senza contare che la legge in Grecia vieta espressamente agli autonoleggi di affidare dei veicoli a minori di 21 anni. Una eccezione può essere fatta dietro al versamento di un sovrapprezzo. Ma deve esserci almeno un individuo dotato di patente da un periodo minimo di 12 mesi. Tutte circostanze che nel caso di Carlotta Martellini pare non ci fossero. Una delle due auto, proprio quella sulla quale viaggiava la giovane originaria di Perugia, è precipitata su una scogliera che costeggia la strada. Il gruppo stava tornando a casa dopo una notte trascorsa in discoteca.

Leggi anche –> Incidente stradale | scontro auto camion nella notte | un morto