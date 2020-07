Bimbo cade da una finestra del palazzo: terribile disgrazia

Un bimbo è stato trasportato di corsa in ospedale dopo essere caduto oggi pomeriggio da un’alta finestra di uno stabile della periferia di Londra.

E’ caduto, per motivi ancora tutti da chiarire, da un edificio residenziale nella parte est di Londra. Protagonista della disavventura un bimbo che è poi stato portato d’urgenza in ospedale. Avrebbe riportato diversi traumi, ma non si hanno aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni. La polizia è stata chiamata sulla scena a Poplar, Tower Hamlets, Londra Est, poco prima delle 19:00 (ora locale).

Il tragico volo di un bimbo indifeso

Sul luogo dell’orribile caduta sono giunti gli equipaggi della Met Police e del London Ambulance Service. Scrive la Polizia su Twitter: “Polizia chiamata alle 18:54 ore a East India Dock Road #Poplar # E14 per la segnalazione di un bimbo caduto dall’alto da un edificio residenziale”.

Gli ha fatto immediatamente eco un portavoce del London Ambulance Service: “Siamo stati chiamati alle 18:54 di oggi (27 luglio) a East India Dock Road, E14, per la notizia di un bambino ferito. Abbiamo inviato un agente e due ambulanze”. Gli operatori sanitari hanno proceduto alle prime manovre di soccorso: ora si attende un nuovo bollettino aggiornato sulle condizioni del piccolo.

E gli agenti sono ancora sul posto, dove hanno provveduto a limitare il traffico per consentire tutti i rilievi e gli accertamenti del caso, invitando nel frattempo qualsiasi testimone o persona informata sulla dinamica dell’incidente a mettersi in contatto con loro.

