Nuova puntata della controversa vicenda fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un post polemico di lei fa discutere. L’obiettivo sembra proprio il suo ex.

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sembra esserci più alcun rapporto. Una prima conferma di questo gelo glaciale tra i due era giunto dopo che lei aveva portato il figlioletto Santiago a lui. Ma in occasione del loro incontro avvenuto in aeroporto a Milano Malpensa sul finire della scorsa settimana, Belen Rodriguez e Stefano non si erano salutati. Quasi facendo di tutto pur di non incontrarsi faccia a faccia. Una vicenda alla quale hanno assistito alcuni testimoni, tra i quali anche gli immancabili paparazzi. Questo comunque è fortemente indicativo di come la loro storia d’amore, finita di colpo e senza preavviso alla fine della quarantena nella scorsa primavera, abbia lasciato degli strascichi importanti.

E Belen da allora si è anche sfogata diverse volte a mezzo social, con storie e post il cui obiettivo sembrava essere neanche troppo velatamente criticare il suo ex. Lo stesso è ora successo nelle scorse ore. La 35enne showgirl argentina, proprio in una storia su Instagram, ha scritto il seguente messaggio. “Lealtà. Sii sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco”. Ora lei è entrata parecchio in sintonia con il facoltoso imprenditore Gianmaria Antinolfi.

Belen Rodriguez e Stefano, lui preferisce il silenzio

Invece De Martino preferisce mantenere un basso silenzio. Né sui propri profili personali social né in trasmissione durante le consuete puntate di ‘Made in Sud’, il 30enne showman originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, intende fare anche solo un accenno di quanto successo sul piano sentimentale. Ed anche i continui gossip sul suo conto non ricevono conferme o smentite. Ad eccezione della voce clamorosa per la quale Stefano avrebbe visto in gran segreto Alessia Marcuzzi. Una cosa, questa, bollata come una clamorosa intenzione da tutti i diretti interessati, Belen compresa.

