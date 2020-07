Alla sua età, Barbara D’Urso è ancora in grado di dire la sua in fatto di fascino e di avvenenza. Lei continua a stupirci con queste immagini su Instagram.

Ha l’energia di una ragazzina, Barbara d’Urso. La conduttrice di numerosi programmi di successo di Mediaset è sempre molto amata dal suo pubblico. E grazie ai social network e ad Instagram in particolare, l’interazione con gli ammiratori è al massimo.

La 63enne napoletana si trova al momento vicino a casa. Infatti sta trascorrendo le vacanze estive nei pressi di Sorrento, dove si gode il mare ed il sole di una torrida estate. In attesa del mese di settembre, dove poi la D’Urso farà il proprio ritorno dietro alla telecamera. Nel suo ultimo post lei si fa vedere mentre spicca un salto gioioso in spiaggia. Ed anche in altri scatti più recenti il tenore era lo stesso.

Barbara D’Urso, bellezza che sorprende

Visualizza questo post su Instagram Volo 😜 #jumpseries #elastigirl #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 26 Lug 2020 alle ore 12:47 PDT

‘Carmelita’ si è fatta ritrarre in pose estremamente seducenti a bordo piscina. Una volta con un costume bianco tutto d’un pezzo, un’altra ancora in topless, sdraiata e mostrando la schiena. Per degli scatti che davvero sorprendono, data la età non certo giovanissima. Ma fascino e femminilità restano sempre quelli dei giorni migliori per Barbara. Anche se non mancano delle critiche da parte di alcuni utenti. Ma lei va avanti per la propria strada e predilige la fanbase che la ama a prescindere da tutto.

