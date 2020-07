Anna Tatangelo, bikini da capogiro: i fan perdono la testa

Bikini da capogiro per la cantante Anna Tatangelo, che ormai sembra aver definitivamente dimenticato Gigi D’Alessio: i fan perdono la testa.

Boom di commenti e apprezzamenti per l’ultimo post di Anna Tatangelo. Dopo qualche giorno di silenzio social, infatti, la cantante è riapparsa su Instagram, dove ha oltre 1,5 milioni di follower, sfoggiando un bikini che ha fatto impazzire i suoi fan.

Presa di mira dagli hater dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la cantante di Sora sembra del tutto indifferente a qualsiasi critica. Tra l’altro, è tornata anche con un nuovo singolo, ‘Guapo’, in duetto col rapper Emanuele Palumbo, detto Geolier, classe 2000.

Il bikini di Anna Tatangelo fa il pieno di like

In moltissimi hanno apprezzato nuovo look e nuovo genere musicale e anche l’ultimo post apparso su Instagram sembra confermarlo. In pochissimi minuti, sono decine di migliaia i like al post della cantante, con centinaia di commenti, che hanno praticamente un solo tenore.

Il due pezzi della cantante dunque ottiene il pieno di like da parte dei suoi follower. Tra chi si limita a sottolineare la bellezza della cantante, c’è anche qualche ‘audace’ che le propone un invito a cena. Intanto, nelle scorse settimane, Anna Tatangelo ha dovuto smentire la presunta relazione che le è stata affibbiata da alcuni siti di gossip.