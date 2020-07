Ana Mena, chi è il fidanzato Brahim Diaz: età, foto, carriera

Il cuore della sexy cantante e attrice Ana Mena batte per il giovane giocatore del Real Madrid Brahim Diaz. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Brahim Abdelkader Díaz è un brillante calciatore spagnolo di origini marocchine, centrocampista/ala del Real Madrid, felicemente fidanzato con la sexy cantante e attrice Ana Mena. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Brahim Diaz

Brahim Abdelkader Díaz è nato a Malaga il 3 agosto 1999, da madre spagnola e padre marocchino, e ha mostrato sin da piccolo un grande talento per il calcio. Ha intrapreso la sua carriera sportiva nelle giovanili del Málaga prima di trasferirsi nel dicembre 2013 all’Academy dei citizens per circa 300mila euro, dove ha compiuto tutta la trafila delle giovanili. Il 21 settembre 2016 l’allenatore Pep Guardiola lo ha fatto esordire in prima squadra dove ha sostituito Iheanacho al minuto 80° in una partita di coppa di lega inglese giocata in trasferta e vinta 2-1 contro lo Swansea City. Pochi giorni più tardi ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al giugno 2019.

Nell’estate del 2017 Brahim è stato convocato per il tour di precampionato negli Stati Uniti, dove si è fatto soprattutto notare nel match contro il Real Madrid, segnando anche una rete nella vittoria per 4-0. Il 21 novembre 2017 ha fatto il suo esordio in Champions League nella partita vinta 1-0 contro il Feyenoord entrando sul finale di gara, in sostituzione di Raheem Sterling. Il 20 gennaio 2018 ha esordito in Premier League al posto di Leroy Sané al minuto 87° nella partita giocata in casa e vinta 3-1 contro il Newcastle Utd. Il 1º novembre 2018 ha segnato le sue prime due reti in maglia citizens in Coppa di Lega inglese, nella vittoria per 2-0 in casa contro il Fulham. Il 6 gennaio 2019 è stato ufficializzato il suo passaggio al Real Madrid per 17 milioni di euro.

Centrocampista brevilineo, ambidestro e dotato di una buona tecnica individuale, gioca prevalentemente come trequartista o come ala offensiva su entrambe le fasce, e possedendo un ottimo dribbling può essere schierato anche come seconda punta. E’ considerato uno dei migliori talenti in Spagna, e anche in campo sentimentale non scherza…

