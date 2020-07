Uccide la fidanzata | confessa alla polizia | gli agenti non gli credono

Uccide la fidanzata | confessa alla polizia | gli agenti non gli...

Va alla polizia e confessa tutto: uccide la fidanzata descrivendo tutto quanto compiuto, eppure i poliziotti non credono alla versione di quest’uomo.

Si erano conosciuti da adolescenti mentre studiavano e nonostante la loro relazione fosse piena di problemi da oltre un decennio, erano stati insieme da allora.

Caitlin O’Brien, 31 anni, sapeva che stare con Shea Sturt era tossico, ma per quante volte abbia cercato di allontanarsi da lui, è rimasta intrappolata. E non era per mancanza di tentativi.

Caitlin era un’infermiera, viveva in un appartamento al secondo piano a Melbourne, in Australia. Era gentile e premurosa – e impegnata a cercare di aiutare gli altri. Nessuno più del suo ragazzo.

La tranquilla Caitlin spesso scioccava i colleghi dell’ospedale presentandosi al lavoro piangendo e coperta di lividi e la violenza di Sturt nei suoi confronti lo aveva visto finire in tribunale diverse volte.

Tutti sapevano che meritava molto meglio, ma Caitlin non riusciva a liberarsi. Già nel 2008, hanno litigato per lo spostamento di mobili e Sturt ha colpito Caitlin. Lo ha denunciato alla polizia, ma ha ritirato la denuncia.

Poi, nel 2010, è fuggita da casa dopo che Sturt l’ha presa per i capelli e le ha dato un pugno in testa diverse volte. Era stato arrabbiato da Caitlin suggerendo che avrebbe potuto avere bisogno di aiuto psicologico.

Caitlin presentò un rapporto e fu accusato di aggressione, ma collocato su un legame di buon comportamento aggiornato. Caitlin ha continuato a visitare il suo medico di famiglia per oltre 30 volte con ferite da attacchi fisici. Una volta disse al GP che Sturt l’aveva attaccata dicendo che aveva bisogno di “ucciderla prima di se stesso”.

È diventato un modo di vivere per Caitlin. Avrebbe raccontato alla polizia i suoi atti di violenza, ma Sturt l’avrebbe manipolata e alla fine avrebbe lasciato cadere le accuse.

Sturt stava avendo un trattamento psichiatrico per i suoi problemi di salute mentale. Più tardi, gli sarebbe stato diagnosticato un disturbo della personalità di tipo schizofrenia che è stato aggravato dal suo uso eccessivo di cannabis. Si differenzia dalla schizofrenia in quanto un paziente è consapevole col senno di poi che le sue delusioni non erano reali.

Sturt fu ammesso più volte nei reparti di salute mentale con delusioni paranoiche e quella paranoia fu presa di mira a Caitlin. Ma dietro tutto, la sua violenza era il suo modo di controllare Caitlin e sapeva che era sbagliato. In seguito scrisse ad un amico: “Ammetto pienamente di essere stato predatore nei confronti di Caitlin. Era il nocciolo della nostra relazione. ”

Caitlin sapeva che anche Sturt faceva affidamento su di lei, il che le rendeva difficile interromperlo. Era disoccupato dicendo che non poteva lavorare a causa delle sue ansie sociali.

Vivevano del suo salario – e Sturt stava sempre minacciando di farsi del male che Caitlin dal cuore gentile non voleva. La sua intuizione di aiutare ha visto Caitlin stare accanto a Sturt ancora e ancora.

Quindi Caitlin era quello che aveva bisogno di cure dopo che le era stato diagnosticato un tumore al cervello. Nel maggio 2019, ha subito un intervento chirurgico per la sua rimozione.21: 00 26/07/2020