Temptation Island: le rivelazioni di Serena Enardu su Antonella e Pietro

Parla Serena Enardu. La donna ha seguito l’ultima edizione di Temptation Island con occhi diversi rispetto al pubblico. Scopriamo insieme cosa ha da dire.

Hanno legato molto Serena Enardu e Antonella Elia, soprattutto durante il periodo insieme al Grande Fratello Vip. Proprio per questo, in una recente intervista, Serena ha speso qualche parola in favore dell’amica e del compagno Pietro Delle Piane, due dei volti protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island.

Ha raccontato ed espresso diverse opinioni la Enardu sul reality italiano delle tentazioni andato in onda nel 2020. La donna ha rilasciato la propria breve intervista per il settimanale Uomini e Donne Magazine. Antonella e Pietro non sono stati però l’unico argomento trattato dall’ex concorrente. Anche le altre coppie sono infatti state tirate in ballo.

“Conosco Antonella e spero vivamente che esca insieme con Pietro.” ha dichiarato Serena per il magazine. Proprio così, la ragazza crede fermamente nell’amore che c’è tra i due, e non nasconde la speranza di poterli vedere uscire dal programma insieme e non separati.

La ragazza non si è però fermata, ed ha continuato il discorso su Antonella Elia e Pietro Delle Piane. “Credo che loro siano due persone che, tolta qualche diversità caratteriale e di esperienze di vita, si amano“. Pare però che la bella Serena Enardu, al momento di tali dichiarazioni, non fosse ancora al corrente del tradimento di Pietro nei confronti di Antonella. Siamo tutti curiosi di scoprire che cosa avrà da dire in tal proposito.

Temptation Island, parla la Enardu: “Gli altri si lasceranno”

Nell’intervista per Uomini e Donne magazine, Serena Enardu non si è lasciata sfuggire neanche qualche commento sulle altre coppie presenti all’edizione di Temptation Island di quest’anno. “Tutti gli altri, o almeno quelli che sono nel programma, si lasceranno” ha dichiarato la donna. Poi ha continuato: “O quantomeno dovrebbero riflettere seriamente sul loro rapporto.”